Взрыв на индийской судоверфи: есть жертвы

ЧП на крупнейшей индийской судоверфи в городе Кочин в штате Керала: во время проведения ремонтных работ на нефтяной платформе произошел взрыв. Минимум пять человек погибли и 11 получили ранения. Пострадавшим оказывается медпомощь, они госпитализированы.

Причины взрыва на принадлежащей индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) нефтяной платформе пока не установлены, сообщает РИА Новости. На месте работают спасательные службы и пожарные расчеты. Полиция начала расследование инцидента. Не исключено, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных и сварочных работ.

Судоверфь Кочина находится на Малабарском побережье Аравийского моря. Население города превышает 600 тысяч человек, а вместе с прилегающими районами создает крупную агломерацию, население которой превышает 2 миллиона 100 тысяч жителей. Название города переводится как "маленькая лагуна".