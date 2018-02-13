Австриец Марсель Хиршер взял золото в горнолыжной комбинации

На Олимпийских играх в южнокорейском разыгран очередной комплект наград. В горнолыжной комбинации золотую медаль завоевал австриец Марсель Хиршер, который по итогам двух дисциплин – скоростного спуска и слалома – показал лучшее время.

Результат австрийца составил 2 минуты 6,52 секунды. Серебро в активе француза Алексиса Пентюро (отставание 0,23 секунды), бронзу взял его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02 секунды).

Единственный россиянин в данной дисциплине россиянин Павел Трихичев во время скоростного спуска упал, улетел в заграждение и с ушибами был доставлен в больницу.