Лига Европы. Специалисты верят в удачный старт ЦСКА

В Старом Свете стартует весенняя стадия футбольных еврокубков. Московский ЦСКА в Лиге Европы играет вынесенный матч в гостях против сербской "Црвены Звезды". Эксперты считают, что в этой паре армейцы выглядят фаоритами и даже играя в Белграде вполне способны удивить соперника.

"ЦСКА играет в гостях, а если бы играл дома, я бы не сомневался в его победе, — цитирует известного тренера Анатолия Бышовца сайт "Рейтинг Букмекеров". – А так будем говорить, что армейцы не проиграют. Но ничейный результат вполне возможен".

Экс-наставник сборной России ждет голевых подвигов от Ахмеда Мусы: "Так часто бывает: возвращение, приятные эмоции. Он уже забил два в товарищеской игре, он на подъёме. Ахмеда и приняли назад, конечно, хорошо, он и по-русски уже что-то понимает. Должен забить. А так, возможна ничья, но по итогам двух встреч ЦСКА оформит выход в следующий этап".

В принципе со старшим товарищем согласен и экс-футболист "Спапртака" Егор Титов: "ЦСКА получил солидное подкрепление в лице Ахмеда Мусы. Мы видели, как мучились армейцы в первой части сезона, играя, по сути, без нападающих. Пробовали на острие даже Вернблума, получалось неплохо. Чалов и Жамалетдинов не сумели в полной мере доказать, что они игроки основа. Оланаре — отдельная история. Пришёл Муса, и теперь ЦСКА решил одну из главных проблем".

"На мой взгляд, ЦСКА просто выше классом, чем "Црвена Звезда", — считает Титов. – Атмосфера на трибунах на ЦСКА никак не повлияет. Команда невероятно опытная, прошедшая через разные игры, разные горячие стадионы. Не напугаешь ЦСКА Белградом".

Эксперт напомнил, что "Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" в нынешнем сезоне: "Но только потому, что не очень здорово настроился, в том числе и на первую игру. ЦСКА понимает, что это плей-офф, тут нельзя допускать недооценку. Разгорячённые хозяева понесутся вперёд, а ЦСКА их подловит. С хорошим коэффициентом можно сыграть победу москвичей".