"Давай лапку!": спасатели вызволили из подвала брошенную хозяином собаку

Пермские спасатели вызволили собаку из глубокого подвала, где брошенное хозяином животное просидело четыре дня. Кадры с нательной камеры свидетельствуют, что теперь пес попал в надежные руки.

"Пойдем, солнышко! Давай лапку! Мы тебя подстрахуем, это для твоей же безопасности", — уговаривал обессилевшую дворнягу один из спасателей.

Впервые пса в гаражах на Уинской улице заметили еще 6 февраля — хозяин оставил его привязанным к двери. Один из автовладельцев накормил животное и уже было подумывал забрать к себе в деревню, но собака убежала. Далеко ей уйти, впрочем, не удалось — она провалилась в трехметровую яму за гаражами, где и просидела четыре дня.

На идущий из-под земли лай обратил внимание все тот же мужчина, который после недолгих поисков обнаружил источник звука. Спускаться сам он не стал, а прибег к помощи спасателей, пообещав все-таки забрать беспутного пса.