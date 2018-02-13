Корейскому "Распутину в юбке" дали 20 лет

В Южной Корее суд приговорил близкую подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе Чхве Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, суд также обязал обвиняемую выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов).

Как известно, в октябре 2016 года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал, когда в прессу просочилась информация о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, не занимая государственных постов.

В рамках уголовного дела были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

Пак Кын Хе лишилась своего поста 10 марта решением конституционного суда. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин. Цой приговорена к трем годам тюрьмы.