Виктор Гончаренко: мы сможем эффективно использовать возможности Мусы

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды" рассказал о том, как планирует использовать Ахмеда Мусу и полузащитника Понтуса Вернблума в матче, который пройдет 13 февраля.

Ранее ЦСКА вернул Мусу из английского "Лестера" на правах аренды до конца сезона. "Не думаю, что Мусе нужно приживаться, — сказал Гончаренко, которого цитирует ТАСС. — Просто нужно вспомнить манеру его игры, чтобы эффективно его использовать. Думаю, мы уже это смогли сделать".

Также специалист рассказал о том, как планирует использовать шведа Понтуса Вернблума. "Вернблум — универсальный солдат, закрывает многие позиции. Всегда хорошее подспорье, когда есть такой футболист. Посмотрим, на какой позиции он сыграет завтра", — добавил Гончаренко.