Похищение россиянки в Вене: злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

Трехлетняя россиянка похищена в центре австрийской столицы. Девочка была выкрадена из гостиничного номера. В операции по похищению было задействовано несколько человек.

Кто и зачем похитил ребенка, выясняется. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о похищении малолетней москвички по статье "Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору", сообщает РИА Новости. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы, предупредила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Похитили ребенка еще 28 декабря 2017 года в венском отеле "Бьянка".