На теннисном турнире в Дохе выиграли только Макарова и Блинкова

В Дохе стартовал крупный турнир Женской теннисной ассоциации Qatar Total Open с призовым фондом 3 175 тыс. долларов. Из шестерых россиянок в стартовом туре победу сумели одержать олимпийская чемпионка в парном разряде Екатерина Макарова и Анна Блинкова.

Макарова выиграла у китаянки Чжан Шуай – 7:5, 6:0. Ее напарница по олимпийскому успеху в Рио-де-Жанейро Елена Веснина уступила соотечественнице Блинковой – 1:6, 3:6.

Дарья Касаткина снялась с поединка с Кэтрин Беллис из США при счете 5:7, 1:4. Ранее Анастасия Павлюченкова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии – 5:7, 4:6. Мария Шарапова в первом круге уступила Монике Никулеску из Румынии – 6:4, 4:6, 3:6.