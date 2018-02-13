Космический грузовик "Прогресс" стартовал к МКС

С космодрома Байконур к МКС стартовала ракета-носитель "Союз 2.1.а" с космическим кораблем "Прогресс МС-08". Запуск состоялся в 11:13 по московскому времени. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Грузовой корабль отправился к орбитальной станции по стандартной двухсуточной схеме, его стыковка с МКС планируется в 13:45 по московскому времени 15 февраля.

Как уточнили в ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Кроме того, в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Первоначально "Прогресс МС-08" должен был стартовать по короткой двухвитковой схеме 11 февраля, однако запуск не состоялся, так как автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила операцию (двухвитковая схема полета означает, что путь аппарата до МКС занимает примерно 3,5 часа). Ранее новую короткую схему полета к международной станции предполагалось отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся по той же причине – запуск был отменен автоматикой стартового комплекса.