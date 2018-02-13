В России возросло число осуждающих измены и однополые связи

В России возросло число осуждающих измены и однополые связиЧитайте нас в Telegram
Социологи ВЦИОМ провели опрос с целью выяснить, как относятся люди в России к супружеским изменам, однополым отношениям и абортам, и изменилось ли что в этих вопросах по сравнению с прошлыми годами.
Оказалось, что в наше время адюльтер и гомосексуальные отношения осуждаются даже строже, чем четверть века назад. Так, например, если в 1991 году "всегда предосудительными" называли измены 35 процентов респондентов, то в 2018 году таких оказалось уже 52 процента.
При этом среди осуждающих связи на стороне женщины чаще, чем мужчины (69 и 57 процентов, соответственно).
Только каждый десятый участник опроса (12 процентов сказал, что относится к этому абсолютно лояльно.
"Всегда предосудительными" гомосексуальные отношения более чем четверть века назад называли 57 процентов, в этом году — уже 75 процентов. И только 9 процентов опрошенных не видят в этом ничего предосудительного.
При этом относительно лояльно, с пониманием, респонденты относятся к абортам. Многие опрошенные говорят, что к этому женщину зачастую вынуждают материальные трудности. "В принципе не осуждают" аборты 28 процентов, а "всегда предосудительным" это назвали 17 процентов респондентов.
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя эти данные, отмечает, что с одной стороны, за последние годы усилилась неприемлемость супружеских измен и нетрадиционных отношений, с другой же, отношение к абортам – "прагматично понимающее".
"Очевидно, оценки абортов лишены налета социального одобрения, поскольку затрагивают повседневные ситуации, а не уровень ценностей", — отмечает эксперт. В этой связи, по его словам, возникает вопрос о подходах к изучению семейных отношений.
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