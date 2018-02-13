Дмитрий Медведев поздравил российских керлингистов с бронзой Олимпиады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.

Ранее российская пара в матче за третье место одержала победу над сборной Норвегии со счетом 8:4 и завоевала первую в истории российского спорта олимпийскую медаль в керлинге.

"Первая олимпийская награда в истории российского керлинга, — написал Медведев. — Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане!"