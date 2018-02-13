Дело DJ Smash расследует полиция

Полиция ведет расследование уголовного дела в связи с избиением посетителя пермского ночного клуба "Дом культуры" Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, 10 февраля в отделение полиции из больницы поступила информация о том, что в медучреждение доставлен мужчина 1982 года рождения с травмами. В понедельник пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о нанесении ему телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ.

Диджей и музыкальный продюсер Ширман на своей странице в соцсети пишет, что в ночь на субботу его избили в "Доме культуры" двое посетителей — Сергей Ванкевич и Александр Телепнев.

По словам музыканта, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы лица. Он прооперирован.

К записи в соцсети прикреплена видеозапись и фотографии, в том числе с его обидчиками. На одной из фотографий вместе с Ширманом находится экс-депутат законодательного собрания пермского края Телепнев.

В свою очередь Телепнев на своей странице в Facebook сообщил, что размещенная в СМИ информация не соответствует действительности.

В региональном отделении партии "Единая Россия" пояснили, что Телепнев является членом партии, но в руководящие органы не входит.

Известно, что Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу N11. Состоял во фракции "Единая Россия".