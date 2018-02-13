Пожилой ювелир устроил бой на мачете с грабителями в Англии

Достойная Болливуда сцена произошла в ювелирном салоне в английском графстве Уэст-Мидлендс, куда вломились четверо вооруженных грабителей, — 82-летний владелец магазина выхватил мачете и вступил в схватку с налетчиками. Камера наблюдения зафиксировала момент пусть недолгого, но противостояния.

Инцидент произошел около часа дня в минувший вторник, 6 февраля, в городе Дадли. Увидев вооруженных мачете злоумышленников, переступающих порог его лавки, пожилой мужчина сам схватил хранившийся под прилавком нож для рубки сахарного тростника и вступил в бой с одним из преступников. Тем временем его подельники били витрины и складывали украшения в сумки.

Пенсионер держался до последнего, но повержен был вовсе не ударом мачете, а брошенным грабителем предметом, который сбил его с ног. После этого налетчики продолжили сбор "урожая", не обращая внимания на лежащего на полу владельца магазина.

Мужчина, как позже выяснилось, отделался легкой травмой головы. Задержать грабителей пока не удалось, сумма похищенных ими украшений не уточняется.