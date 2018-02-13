Генпрокуратура в Дагестане выявила многомиллиардный ущерб бюджету

Проверка Генпрокуратуры в Дагестане выявила многочисленные нарушения в деятельности управления Федерального казначейства. Дагестанское управление казначейства незаконно перечислило 2 миллиарда 400 миллионов рублей по государственным и муниципальным контрактам.

При этом контракты были заключенным вопреки требованиям федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подчеркивает "Интерфакс". Например, в 2016 и 2017 годах казначейство в Дагестане одобрило перечисление более 700 миллионов рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений. При этом в реестре контрактов полностью отсутствуют сведения об этих контрактах.

Нарушений достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дела по статье 293 Уголовного кодекса России ("Халатность"). Для устранения допущенных нарушений замгенпрокурора России Иван Сыдорук внес руководителю Федерального казначейства представление. В нем поставлен вопрос о его ответственности и ответственности других должностных лиц управления.

Состояние законности в Дагестане сейчас оценивает специальная комиссия силовиков из Москвы. В республике вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны заподозренные в коррупции четыре высокопоставленных чиновника. Это уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Ущерб бюджету от их действий оценивается не менее чем в 95 миллионов рублей.

Также задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов. Российская генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в работе дагестанских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Более чем в 143 миллиона рублей оценивается ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане. Кроме того, установлено, что в Дагестане неоднократно происходили массовые вспышки болезней из-за массовых выбросов вредных веществ в воздух и море.