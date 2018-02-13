Грузовик "Прогресс" отделился от "Союза" и начал полет к МКС

Стартовавший с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-08" благополучно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз" и начал самостоятельный полет к МКС. Все системы грузовика работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

Корабль летит к орбитальной станции по стандартной двухсуточной схеме, стыковка с МКС должна состояться 15 февраля в 13:45 по московскому времени. Грузовик везет экипажу станции продукты питания, одежду, лекарства, воду, а также кислород и топливо.

Первоначально старт "Прогресса" должен был состояться 11 февраля, планировалось, что корабль доберется до станции всего за 3,5 часа по короткой двухвитковой схеме. Однако за несколько секунд до пуска автоматика стартового комплекса отменила запуск и выключила двигатели ракеты. Причиной стала неисправность бортового компьютера ракеты-носителя "Союз 2.1а".