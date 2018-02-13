Трепещи, свиной грипп. В УФ-спектре отыскали безопасный для человека диапазон

Широкополосное ультрафиолетовое излучение (УФ-свет) знаменито своей эффективностью против бактерий и вирусов. Оно разрушает молекулярные связи в ДНК. Интенсивный УФ-свет обычно используется для дезинфекции медицинских принадлежностей, помещений больниц и других общественных мест, но он опасен для здоровья человека при прямом попадании на тело. Этот тип излучения способен провоцировать развитие рака кожи и катаракты.

Собственно, поэтому применение УФ-света довольно ограничено. И всё же учёным не даёт покоя его потенциал, особенно когда миру грозят новые постоянно мутирующие супербактерии и вирусы , грозящие масштабными эпидемиями. Недавно решение было найдено. Команда исследователей во главе с Дэвидом Бреннером (David Brenner) из Медицинского центра Колумбийского университета обнаружила, что узкая область УФ-спектра, называемая длинный ультрафиолет (far-UVC), эффективно убивает микробы без повреждения тканей человека.

В своих предыдущих работах учёные продемонстрировали, что far-UVC уничтожает метициллинрезистентный золотистый стафилококк, который является распространённой причиной хирургических раневых инфекций. В новой работе объектом исследования стал вирус H1N1 – вызывающий наиболее масштабные эпидемии подтип вируса гриппа А, печально известный в средствах массовой информации как "свиной грипп".

Вирус гриппа распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путём, попадая в окружающую среду при кашле, чихании или разговоре больного. Команда Бреннера поставила перед собой задачу выяснить, может ли ультрафиолетовый свет узкого спектра эффективно уничтожать патоген, распылённый в виде аэрозоля в воздухе в условиях, аналогичных общественному пространству.

В ходе эксперимента излучение с длиной волны 222 нанометра подавалось низкими дозами в специальную камеру с вирусом. Оказалось, что такой свет убивает H1N1 не менее эффективно, чем широкополосный, и при этом совершенно безопасен для человека. Контролем служила камера с вирусом, который светом не обрабатывался.

Безопасность far-UVC для человека определяется тем, что он в силу очень ограниченного диапазона не может проникать через внешний слой омертвевших клеток кожи или слёзную плёнку глаза. При этом вирусы и бактерии намного меньше человеческих клеток, что делает их уязвимыми.

Особенно медиков обнадёживает тот факт, что новое безопасное для человека средство борьбы с опасными патогенами уничтожит не только известные на сегодняшний день штаммы, но и любые другие, которые могут появиться. Ведь все вирусы гриппа имеют примерно один размер.

В пресс-релизе университета исследователи сообщают, что сейчас far-UVC-лампа стоит около $1000 (порядка 58 тысяч рублей по текущему курсу). Но если дальнейшие испытания будут проходить столь же успешно, то недалёк тот день, когда огромный спрос на них может существенно снизить цену.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в издании Nature.

Напомним, что в надежде избавить человечество от ежегодных эпидемий гриппа не дремлют и разработчики вакцин. Например, специалисты из Вашингтонского университета недавно объявили о создании нового универсального препарата.