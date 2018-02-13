Непряева и Белорукова прошли квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Непряева смогли квалифицироваться в четвертьфинальные заезды в спринте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Еще одна россиянка Алиса Жамбалова борьбу за медали завершила.

Непряева в квалификации показала шестой результат, проехав 1,25 км за 3 минуты 15,65 секунды. Белорукова — 15-й (3.18,26), Жамбалова — 44-й (3.31,53). Лучшее время в квалификации показала шведка Стина Нильссон (3.08,74). Медали в этом виде программы будут разыграны позднее 13 февраля.