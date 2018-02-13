Юрий Семин: Ари и Чорлука готовы сыграть против "Ниццы"

Наставник футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин накануне старта своей команды в плей-офф футбольной Лиги Европы, где железнодорожники сыграют с французской "Ниццей", подвел итоги заключительного сбора "красно-зеленых" и сообщил, что все игроки готовы выйти на поле. Включая Ари и Чорлуку.

"В последней игре против венгерского "Ференцвароша" я выпустил на 90 минут Ведрана Чорлуку, который оставил хорошее впечатление, — цитирует Семина "Спорт-экспресс". – Он может сыграть. Он является одним из тех игроков, кто готовится к матчам с "Ниццей". Выйдет ли он в стартовом составе? А вот это еще вопрос".

По словам тренера, Ари полностью восстановился от травмы: "Он также отыграл 90 минут в венграми, сил у него хватило. Я им доволен, могу сказать, что форму он набрал, полностью готов к играм с "Ниццей".

Самое важное, считает Семин, все игроки получили игровую практику: "Практически все провели по 90 минут в контрольных играх. У нас есть информация, кто и в каком состоянии находится. В последних двух матчах мы опередили, кто примет участие в следующих играх в Лиге Европы. Увидели в деле всех вратарей. Слава богу, обошлось без травм".