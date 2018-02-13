Комитет по обороне нашел замену Клинцевичу

Сенатский комитет по обороне и безопасности поддержал желание зампреда комитета Франца Клинцевича покинуть этот пост. При этом Клинцевич станет рядовым членом комитета Совета Федерации. Найдена кандидатура и на его замену. Это представляющий Карелию в Совете Федерации Александр Ракитин. До сентября 2017 года Ракитин был главой управления ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.

Вопрос о замене первого заместителя главы сенатского комитета по обороне и безопасности будет рассмотрен 14 февраля на пленарном заседании Совета Федерации, сообщает "Интерфакс".

Причины своего ухода с должности Клинцевич объяснять журналистам не стал. Он заявил, что оставшись в комитете будет работать в другом направлении. По некоторым сведениям, Клинцевич поплатился должностью зампреда комитета по обороне из-за своей излишней разговорчивости, чем были весьма недовольны в российском Минобороны.

По мнению российских военных, комментарии Клинцевича не всегда отражали официальную линию, а потому иногда могли принести вред. Статус зампреда комитета придавал высказываниям Клинцевича больший вес в глазах иностранцев, отметили источники "Ведомостей" в российском оборонном ведомстве, мнение рядового сенатора уже не будет иметь такого же резонанса.