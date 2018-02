Обаму для галереи президентов США изобразили в кустах и цветочках

В Сети не оставили без внимания официальные портреты экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Накануне их представили в Национальной портретной галерее в Вашингтоне, где по традиции выставляются портреты всех глав государства, которые уже покинули свой пост.

Всего в постоянной экспозиции Национальной портретной галереи уже более 1600 картин с изображением американских президентов.

На презентации присутствовали лично экс-президент США с бывшей первой леди и, конечно, авторы их портретов. Портрет Обамы принадлежит кисти Кьянде Уайли — художника афроамериканского происхождения, Мишель рисовала художница из Балтимора Эми Шералд.

Как пишет Time, они — первые афроамериканцы, которым было поручено нарисовать официальные портреты первой пары США для Национальной галереи.

И если к ее изображению у пользователей Сети (прежде всего, разумеется, американцев) претензий нет – Мишель Обама на портрете поистине очаровательна, то образ ее супруга (как его увидел художник) вызвал шквал насмешек, отмечает РИА Новости.

Барак Обама изображен сидящим на стуле на фоне буйной зелени и цветов, что сильно диссонирует со строгим и деловым фоном, на котором изображались портреты его предшественников на посту президента США.

Один из пользователей не поленился, составив фотоколлаж из портретов, чтобы наглядно продемонстрировать "выпадение" этого изображения из ряда других.

One of these things does not belong here. #obamaportrait #ObamaGate pic.twitter.com/vBJTNSnm5j

Почему Обаму изобразили в кустах и цветочках, недоумевают многие пользователи, а некоторые отмечают еще и неоднозначность предыдущих картин Кьянде Уайли. Вспоминают, в частности, его работы, на которых изображаются чернокожие люди с ножами и отрубленными головами белых людей.

Why exactly did Barack Obama choose Kehinde Wiley to paint his presidential portrait? Kehinde Wiley has a habit of painting black people holding knives and the freshly severed heads of white people. Sick! pic.twitter.com/bpjVqahkkD