Большунов с третьим временем вышел в финальные заезды лыжного спринта

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются соревнования лыжников в рамках Олимпийских игр. Во вторник, 13 февраля, проходят спринтерские соревнования. Россиянин Александр Большунов в квалификации показал третий результат.

Российский лыжник уступил обладателю лучшего времени финну Ристоматти Хакола 1,66 секунды. Финн преодолел дистанцию за 3 минуты 8,54 секунды. Также в четвертьфинальные заезды пробились еще двое россиян. Александр Панжинский стал шестым (отставание 3,09 секунды), Алексей Виценко – 14-м (+6,02). А вот четвертый российский лыжник Андрей Мельниченко оказался на 49-м месте, не смог преодолеть квалификацию и завершил борьбу за медали. Финальные заезды пройдут позднее 13 февраля.