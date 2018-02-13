Целеустремленный американец нетривиальным способом украл велосипед

Воришке из Нового Орлеана пришлось немало потрудиться, чтобы украсть оставленный хозяином на улице велосипед, при этом он явно не искал легких путей. Камера наблюдения зафиксировала все манипуляции целеустремленного мужчины.

Как можно судить по кадрам, злоумышленник долго исследовал район в поисках легкой добычи, но в конечном счете остановил свой выбор на припаркованном у дорожного знака велосипеде. Защитный трос не позволил сразу оседлать педального коня, и тогда злоумышленник придумал нетривиальную схему угона.

Первым делом он подкатил к столбу мусорный бак, а затем отправился на поиски плоскогубцев. С их помощью он, встав на условную стремянку, снял два дорожных знака, после чего поднял велосипед и освободил его "от пут". Несмотря на то что свидетелями преступления стали несколько водителей и пешеходов, задержать укатившего на чужом транспорте мужчину пока так и не удалось.