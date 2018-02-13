Тренер "Спартака" Каррера: к матчам с "Атлетиком" надо добавить свежести

Итальянский наставник московского футбольного "Спартака" Массимо Каррера за два дня до матча Лиги Европы против испанского "Атлетика" поделился мнением об очередном сопернике "красно-белых" в евротурнире. Тренер считает, что его подопечным придется тяжело после длинной зимней пазы.

"Атлетик" – сильная команда, хотя не настолько, как немецкая "Боруссия" или английский "Арсенал"., — цитирует Карреру Чемпионат.Ru. – И все же нам будет очень тяжело. Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. И к тому же, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы".

Каррера признался, что он и его тренерский штаб работают над тем, чтобы подойти к играм с испанцами более свежими: "Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю, становится сложно. Хотя, конечно, нынешняя зимняя пауза получилось длинной".