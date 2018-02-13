Roshen проиграл России битву за "Раковую шейку"

Европейский суд отклонил иск украинской компании Roshen, хотевшей зарегистрировать в Евросоюзе под английским названием Crabs знаменитую еще в СССР карамель "Раковая шейка".

Вынося решение, суд учел аргументы Московской кондитерской фабрики "Красный октябрь", которая выступала главным оппонентом Roshen. Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, графическое исполнение торговой марки Crabs недостаточно отличается от торговых знаков, ранее использовавшихся другими производителями, и может ввести в заблуждение потребителя.

"Суд также подтвердил идентичность продукта Сrabs продукту "Раковая шейка", — указал представитель суда.

Судебное разбирательство вокруг регистрации Roshen торгового знака Crabs шло с 2013 года. Теперь украинской компании предстоит выплатить издержки по этому делу.