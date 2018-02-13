МАК обнаружил запись последнего полета Ан-148

На параметрическом самописце разбившегося в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний" зафиксированы данные 16 полетов самолета. В том числе и последнего, завершившегося падением спустя четыре минуты после взлета. Также продолжается расшифровка речевого самописца.

Черные ящики были найдены среди обломков разбившегося самолета и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), напоминает РИА Новости. Из-за механических повреждений защищенных модулей памяти самописцы были полностью разобраны. Твердотельные носители информации параметрического самописца были установлены в технологическое наземное устройство, к ним были подключены шлейфы – информационные кабели и питание. После этого удалось успешно скопировать всю информацию с бортового параметрического регистратора. Специалисты МАК расшифровывают записи.

Сейчас ведется работа по подготовке носителя данных звукового самописца к копированию информации. Записи самописцев должны помочь при определении причин авиакатастрофы.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.