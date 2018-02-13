Песков не связывает болезнь Путина с отменой совещаний

Слухи о состоянии здоровья главы российского государства опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин просто простудился, передает "Интерфакс".

"Уже началось много, скажем так, упражнений о состоянии здоровья президента и так далее. Как было сказано накануне, президент простудился, никаких серьезных заболеваний там нет", — сказал он. По словам Пескова, президент продолжает работать.

Он отметил также, что совещание по микроэлектронике, которое должно было состояться во вторник под руководством президента, отложено, однако это связано лишь с тем, что данное мероприятие оказалось неподготовленным до конца. Песков заявил, что точной даты проведения мероприятия пока нет.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в среду президент не поедет на встречу с участниками форума "Наставник" на ВДНХ.

"Это объяснимо, но, тем не менее, он все равно встретится с участниками форума "Наставник". Они приедут к нему в Кремль или в Огарево", — добавил Песков.

Кроме того, в среду у президента запланированы еще несколько встреч и международный телефонный разговор. "В общем, график продолжается, но с учетом такой простуды, голос президента вы слышали. Зима, сами понимаете", — сказал Песков.