Павел Трихичев при падении получил сотрясение мозга и ушибы

Российскому горнолыжнику Павлу Трихичеву, который упал на трассе скоростного спуска во время олимпийских стартов в комбинации, врачи корейского госпиталя диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Неясно, сможет ли наш спортсмен выйти на старт в других дисциплинах Олимпиады.

"Ему [Павлу Трихичеву, — прим. ред.] провели обследование, серьезных повреждений нет, есть только многочисленные ушибы и небольшое сотрясение, – цитирует "Спорт-экспресс" представителя команды России по горнолыжному спорту Анастасию Попкова Попкову. – И это – хорошая новость, а плохая – пока не понятно, когда он сможет стартовать".

Как уже сообщали Вести.Ru, Трихичев упал во время скоростного спуска на первом этапе суперкомбинации. После этого наш горнолыжник был госпитализирован в местную больницу.