Пьяная женщина попала под пассажирский автобус в Красноярске

Нетрезвая жительница Красноярска вышла на дорогу прямо под колеса автобуса. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло около 19:00 в понедельник, 12 февраля, на перекрестке улиц Сурикова и Карла Маркса в Красноярске.

На кадрах видно, что автобус двигался на разрешающий сигнал светофора, а женщина неожиданно вышла на дорогу.

По информации местных СМИ, 32-летняя горожанка была госпитализирована. Установлено, что на момент ДТП женщина находилась в нетрезвом состоянии.