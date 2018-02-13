Робота-собаку научили открывать дверь

Компания Boston Dynamics представила обновленную модель механического питомца SpotMini, собаку-робота, которая теперь умеет открывать двери. Кроме того, она научилась перетаскивать предметы, сообщает Wired.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как четвероногий робот поднимает предметы и открывает двери с помощью специального манипулятора, похожего на щупальце.

Как и предыдущая модель SpotMini, обновленный железный пес умеет бегать по лестницам и ползать. В настоящий момент разработкой новых андроидов под вывеской Boston Dynamics занимается японская компания SoftBank, которая в 2017 году купила эту фирму у Google.