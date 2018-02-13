Штаты потратят более 6 миллиардов долларов на сдерживание России

Пентагон просит выделить на "Европейскую инициативу сдерживание" 6,3 миллиарда долларов. Это давняя программа Штатов, которая служит для укрепления доверия к вооруженным силам США, повышения обороноспособности американских стран-партнеров и, конечно, сдерживания российской агрессии в регионе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на проект бюджета Соединенных Штатов на 2019 финансовый год.

Солидную сумму американские военные планируют истратить на совместные с другими странами учения, особенно в Восточной Европе, а также на содержание батальона армии США в Польше. Не последние мета в списке расходов занимают модернизация американских войск в Европе, увеличение количества вооружения и военной техники и помощь Украине. На защиту территориального суверенитета этой страны Штаты выделяют 250 миллионов долларов.

В свою очередь, бывший председатель комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров заявил агентству РИА Новости, что "Европейская инициатива сдерживания" для России не опасна. А пострадать от нее могут разве что страны блока НАТО, которым придется размещать на своих территориях подразделения американской армии. Такие государства могут стать заложниками политики США.

Озеров добавил, что Россия не будет наращивать войска на западных границах и втягиваться в гонку вооружений. Основная задача вооруженных сил РФ – обеспечение безопасности.