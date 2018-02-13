"Пульс города": первый бесплатный медосмотр москвичей пройдет 17 февраля

В четвертый раз телеканал "Москва 24" проведет бесплатное медобследование москвичей. В февральской акции "Пульс города" к проводящим первичный осмотр врачам общей практики присоединятся медицинские психологи.

В специально оборудованных павильонах и медицинских пунктах пациенты смогут получить консультацию в области акушерства и гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, психиатрии и первичной медико-санитарной помощи. В профессиональный медицинский совет войдет руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян. На связи со студией "Москвы 24" будет руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, а модерировать совет будет главврач Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова Алексей Свет.

Павильоны и медпункты четвертой акции "Пульс города" будут установлены в павильоне "Купол" парка "Зарядье, в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, 2, в помещении Центра госуслуг "Мои документы", в библиотеке-медиацентре №67 на Аргуновской улице, дом 14, строение 2, а также на двух территориях фестиваля "Московская Масленица" на Тверской площади и на Новом Арбате у дома 13. Кроме того, первичный прием будут вести врачи и в Троицке на Сиреневом бульваре у дома 11.

В 2017 году "Пульс Города" 105 врачей приняли и осмотрели две тысячи москвичей. Были выявлены 8 экстренных случаев. Врачам в течение 12 часов в прямом эфире помогали 25 экспертов в студии телеканала.