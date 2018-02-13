Выпавший из грузовика диван чудом не разбил авто, ехавшее следом. Видео

13 февраля 201814:23
Выпавший из грузовика диван чудом не разбил авто, ехавшее следом. ВидеоЧитайте нас в Telegram
В Череповце (Вологодская область) произошло необычное ДТП. Из грузовика, ехавшего на полной скорости, внезапно выпал диван.
Водителя автомобиля, ехавшего следом, спасла хорошая реакция и соблюдение дистанции, сообщает местное информагентство "Медиа Центр" и публикует видео происшествия.
Очевидец, на регистратор которого было оно снято, сообщил, что позже водитель грузовика вернулся и убрал остатки мебели с проезжей части.
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