МОК опроверг историю со Статуей Свободы на шлемах американских хоккеисток

Международный олимпийский комитет опроверг информацию, согласно которой организация попросила вратарей женской сборной США по хоккею Алекс Ригсби и Николь Хенсли сменить шлемы, на которых изображена Статуя Свободы.

"В истории со шлемами сборной США, нам кажется, случилось недоразумение, мы не просили удалять символы ", — написала пресс-служба МОК в Twitter.

On the Team USA hockey helmet 'story' — there seems to have been a misunderstanding, we have not asked for the symbol to be removed