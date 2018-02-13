МОК опроверг историю со Статуей Свободы на шлемах американских хоккеисток

Международный олимпийский комитет опроверг информацию, согласно которой организация попросила вратарей женской сборной США по хоккею Алекс Ригсби и Николь Хенсли сменить шлемы, на которых изображена Статуя Свободы.

"В истории со шлемами сборной США, нам кажется, случилось недоразумение, мы не просили удалять символы ", — написала пресс-служба МОК в Twitter.

On the Team USA hockey helmet 'story' — there seems to have been a misunderstanding, we have not asked for the symbol to be removed — IOC MEDIA (@iocmedia) 13 февраля 2018 г.

Ранее портал USA Today сообщал, что МОК был недоволен таким шлемами, потому они якобы нарушают 51-е правило Олимпийской хартии. В нем сообщается о "запрете на использовании Олимпийских игр в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды".