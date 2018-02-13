К похищению 3-летней россиянки из отеля Вены может быть причастна няня

К похищению трехлетней гражданки России из отеля "Бьянка" в Вене может быть причастна няня, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в СКР возбудили уголовное дело о похищении трехлетней россиянки из номера отеля в Вене.

По словам сотрудников отеля, есть вероятность, что девочку мог увезти отец-иностранец. "Нянечка вышла из отеля с девочкой. Она собрала все вещи. Получается, нянечка знала. Она собрала все вещи и увела ребенка", — сказали в отеле.

Мать девочки написала заявление в полицию Вены, когда стало известно, что муж похитил ребенка. В отеле подтвердили, что местные правоохранители приходили в заведение и задавали вопросы о предполагаемом похитителе.

Известно, что девочка тяжело больна. В начале января родители должны были привезти ее на осмотр после операции в Германии. В госпитале мужчина с ребенком не появлялся.