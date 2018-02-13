В Балашихе автомобильный мост стал единственной дорогой для пешеходов

Тысячи жителей района Кучино в Балашихе ежедневно вынуждены проходить настоящую полосу препятствий. В нее превратился единственный мост, который соединяет жилые кварталы с городом. Пешеходы вынуждены лавировать на узкой переправе между машинами. Почему?

Выходя из поворота, перед мостом местные водители притормаживают. Пешеходам, которые идут по проезжей части, не сигналят: знают — другой переправы для них нет.

— Очень сложно пробираться ежедневно с колясками, с санками по мосту, мало того, это очень опасно для жизни!

Временный мост появился, когда возводили новый микрорайон. Дома построили, прошло четыре года, а нормального сообщения через небольшую реку Пехорка так и не появилось. На участке три на три метра пытаются разъехаться автомобили. Пешеходы, утаптывая снег, оглядываются по сторонам, тащат детей через сугробы, чтобы добраться на другой берег. Там — всё: детские сады, школы, остановки общественного транспорта.

— Ночью у нас тут не освещено, сейчас от снега ничего не почищено, мы идём, можно поскользнуться, упасть.

С тем, что мост опасен для жизни, согласны и автомобилисты.

— Если навстречу едет какая-то грузовая машина — опасно очень.

— Да, для пешеходов лучше сделать проход, потому что дураков хватает на дороге, не дай Бог, кого-нибудь собьют.

Пока одни рискуют попасть под колеса, другие переправляются по трубам теплотрассы.

"На самом деле это вот так делается, — демонстрирует Маргарита Боброва. — Вот так у нас народ лезет наверх и проходит. Люди вот так рискуют жизнью, чтобы добраться до работы".

В районной администрации пешеходный мост жителям обещают не раньше 2019 года. Его проект будет заложен в общую программу благоустройства набережной.

"Это и пешеходные дорожки, и лавочки, освещение и очистка самого берега. Мы временно в этом году буквально в течение двух месяцев сделаем временное ограждение. Отделим зону для пешеходов на данном существующем автомобильном мосте", — говорит замглавы Администрации городского округа Балашиха по работе с территориями Михаил Объедков.

Временное ограждение обеспечит безопасность пешеходов, но для автомобилистов останется узенький проезд с реверсивным движением и пробками на подъезде. Причем чистить мост жителям пока придется самостоятельно: на балансе муниципалитета он до сих пор не стоит.