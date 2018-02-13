Путину показали уникальные алмазы

Глава "Алросы" Сергей Иванов показал президенту России Владимиру Путину редкие алмазы.

Встреча состоялась в кабинете резиденции в Ново-Огареве. Иванов рассказал главе государства, что в конце прошлого года "Алроса" добыла два уникальных алмаза. Они стали самыми дорогими за всю историю российской и советской алмазодобычи.

Один из камней – розовый алмаз в 28 карат уникальных цветовых характеристик. "Это большой считается?" — уточнил Путин. Глава компании ответил утвердительно и добавил, что розовые алмазы "всегда самые дорогие на аукционах". Также Иванов рассказал о втором — желтом алмазе.

"Не скажешь даже, что это алмазы", — сказал Путин, рассматривая камни. "Да, выглядят, как стекла", — ответил Иванов.

Как сообщает "Россия 24", компания "Алроса" заплатила 66 миллиардов рублей налогов в прошлом году. Она остается крупнейшим налогоплательщиком Якутии. Благодаря компании также постоянно появляются рабочие места. Для нового Верхне-Мунского месторождения понадобится около семисот сотрудников.