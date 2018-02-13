Напутствие для Мишико: "Лучше бигус в польском ресторане, чем баланда в грузинской тюрьме"

Приближенный к Петру Порошенко сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко в своем "Фейсбуке" заявил, что выдворенному накануне из страны оппозиционному политику Михаилу Саакашвили надо быть благодарным за то, что его отправили в Польшу, а не в Грузию, где в его отношении возбуждены уголовные дела.

"Лучше бигус в польском ресторане, чем баланда в грузинской тюрьме", — написал Горковенко, намекнув тем самым, что в Грузии экс-президента уже давно ждут с наручниками.

При этом, как сообщил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne, ни Миграционная служба, ни Госпогранслужба не имеют никакого отношения к тому, что третьего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вывезли в Польшу.

Он утверждает, что приказ о депортации Саакашвили отдал лично президент Петр Порошенко. При этом пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заверила, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для ГПУ неожиданностью: пограничники их не предупреждали об этом.

Саакашвили уже обратился за помощью к Евросоюзу и даже лично к канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако просить политического убежища в Польше он не намерен.

Член парламентского большинства Грузии Александр Кантария, тем временем, сообщил, что правительство страны направит полякам запрос на экстрадицию Саакашвили, если он там задержится.

В своем "Фейсбуке" Саакашвили называет депортацию с Украины не иначе как "похищением", а также публикует кадры задержания в грузинском ресторане "Сулугуни" в Киеве. На них видно, как действительно грубо ведут себя правоохранители.

Они таскали Мишико за волосы и даже повалили на пол. Затем, по его словам, закрыли ему глаза, накрыли голову, связали руки и посадили в вертолет. Он долго кружил вокруг Киева, затем сел в аэропорт Борисполь, а оттуда на частном самолете Саакашвили переправили в Варшаву.

Сейчас опальный украинский политик находится под охраной польских правоохранителей в одном из отелей Варшавы.

На Украине, тем временем, многие политики не поддерживают такие действия Петра Порошенко по отношению к его активному критику и оппозиционеру.

В частности, народный депутат Сергей Лещенко считает, что такими действиями Порошенко "выстрелил сам себе в ногу", раскритиковал президента Украины за них и мэр Львова Андрей Садовый.

Другой депутат Верховной рады — Сергей Власенко считает, что Порошенко обижен на Саакашвили, поэтому и совершает такие "детские поступки".

Саакашвили, тем временем, заявляет, что намерен вернуться на Украину, но будет делать это легально. Он уверен, что у нынешней власти на Украине "осталось мало времени".