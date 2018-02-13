Российским военным посоветовали быть осторожнее в соцсетях

Оборонное ведомство России выпустило список правил для солдат и офицеров, как вести себя в социальных сетях. Пока это только рекомендации, но позднее они могут превратится в полноценные поправки к законам "О статусе военнослужащего" и "О воинской обязанности и военной службе". Тогда за их нарушение может грозить дисциплинарное или даже уголовное наказание.

Как пишет газета "Известия", российским военнослужащим советуют закрыть свои аккаунты в социальных сетях, не добавлять в друзья незнакомых людей, не публиковать в открытом доступе данных о месте своей службы, занимаемой должности и работе, которую они выполняют. Кроме того, желательно отключить определение местоположения в телефонах, почаще менять пароли и не устанавливать подозрительное программное обеспечение.

Составители инструкций напоминают, что за аккаунтами российских военных следят иностранные спецслужбы. Они тщательно анализируют фотографии и видео, выложенные в социальных сетях, что может привести к срыву боевого задания.

Кроме того, военнослужащие не должны забывать, что публикация экстремистских материалов и материалов, разжигающих межнациональную или межрелигиозную рознь, может нанести вред репутации Вооруженных сил России. Поэтому их автору придется отвечать перед судом.