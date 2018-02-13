Россиянки Белорукова и Непряева в финале лыжного спринта

На лыжном стадионе олимпийского Пхенчхана в четвертый день Игр-2018 определятся чемпионы в классическом спринте среди мужчин и женщин. В состязаниях слабого пола определились финалистки. Россиянки Наталья Непряева Юлия Белорукова прошли в решающий раунд турнира, стартуя в полуфинале в одном забеге.

Наши девушки уверенно прошли квалификацию и выиграли свои четвертьфинальные забеги. В полуфинале обе россиянки попали в одну группу, так что вели борьбу не только с соперницами, но и между собой. Забег получился очень напряженный, выиграла Белорукова, а вот Непряева вела борьбу с американкой Джессикой Диггинс за 2-е место и на финише достала соперницу. В результате фотофиниш отдал преимущество спортсменке из США, но Наталья попала в финал с лучшим временем из занявших третье место.