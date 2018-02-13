Онлайн-обучение оказалось эффективнее очного

Исследователи из Орегонского университета три года тестировали в 13 американских школах четыре онлайн-приложения для обучения. В проекте участвовали 2,3 тысячи школьников и 71 преподаватель. В итоге почти все учащиеся ощутимо повысили свои показатели, сообщает Tandf Online.

Ученые из Орегона раздали всем участникам исследования ноутбуки и планшеты с установленными на них программами обучения. Каждое такое приложение представляло собой интерактивный учебник, в котором можно было смотреть видео, слушать текст параграфа, играть в обучающие игры, ставить эксперименты и соревноваться с одноклассниками.

Кроме того, в программу были встроены подсказки и перевод употреблявшихся в тексте научных терминов на иностранные языки. По итогам трехлетнего эксперимента оценки улучшились у всех учеников, даже у тех, кто никогда не отличался успехами в получении знаний.

Так, школьники, изучавшие английский как иностранный, повысили свой годовой средний бал на 15 процентов, а их одноклассники, у которых были проблемы с естественными науками, улучшили свои показатели на 18 процентов.

В группе, которая все это время занималась по обычным учебникам, успеваемость возросла всего на пять процентов.