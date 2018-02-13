Шорт-трекист Елистратов продолжит борьбу за медаль, Просвирнова – без награды

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжаются соревнования по шорт-треку. Семен Елистратов квалифицировался в четвертьфинал на дистанции 1000 метров, Софья Просвирнова не сумела отобраться в финал на 500 м.

Просвирнова в своем полуфинальном забеге заняла четвертое место, показав время 43,219 секунды. Теперь россиянка выступит только в утешительном финале.

Елистратов, ранее завоевавший бронзу на Играх, стал вторым в своем квалификационном забеге, показав время 1 минута 23,979 секунды. Другие российские шорт-трекисты Александр Шульгинов и Павел Ситников отобраться в финальные забеги, которые пройдут 17 февраля, не смогли.