Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте

В олимпийского Пхенчхане на лыжно-биатлонном стадионе определились обладатели наград в женском лыжном спринте классическим стилем. В финале бежали две россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Юлия стала третьей, а Наталья – четвертой. Победила шведка Стина Нильссон.

Состязания спринтеров – очень быстротечны. С утра прошла квалификация, а затем друг за другом забеги 1/4 финала, полуфиналы и финал. Россиянки успешно, хотя и не без дополнительных эмоций, попали в шестерку лучших, и это уже было громадным успехом. Но, конечно, хотелось большего.

Финал получился красивый и напряженный, в нем кроме наших бежали Нильссон, Ханна Фалк (обе — Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) и Джессика Диггинс (США). Будущая чемпионка, Фалла и наша Белорукова сразу пошли в отрыв и сумели сохранить преимущество до конца. Самое обидное, 4-е место, заняла Непряева, которая, к сожалению, не смогла поддержать темп призеров.