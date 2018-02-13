Эксперт: Тунгусский метеорит упал в другом месте

Тунгусский метеорит нужно искать не в эпицентре взрыва. К этому выводу пришел исследователь метеоритов Сергей Колисниченко, изучая траекторию падения челябинского болида.

Он напомнил, что взрывная волна от метеорита прошла над Челябинском и ближайшими городами, а осколок упал гораздо дальше — в 80 километрах от эпицентра взрыва.

"Вероятно, и осколки Тунгусского метеорита, которые безуспешно ищут уже более ста лет, следует искать где-то километрах в ста от эпицентра", — предположил эксперт на пресс-конференции, приуроченной к годовщине падения Челябинского метеорита.

15 февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит, напоминает "Интерфакс". Взрывной волной были выбиты стекла в домах, разрушены крыши, более полутора тысяч человек получили ранения. Совокупный ущерб от происшествия составил около миллиарда рублей. Сейчас метеорит, который подняли со дна озера Чебаркуль, выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

Тунгусский метеорит – космическое тело, которое послужило причиной взрыва в районе реки Подкаменная Тунгуска. Фрагменты метеорита не найдены до сих пор.