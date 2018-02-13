Саакашвили угрожает властям Украины нерукопожатностью и просится обратно

Михаил Саакашвили, которого накануне задержали в киевском ресторане и выдворили в Польшу, провел пресс-конференцию в Варшаве. На ней он сказал, что хочет вернуться обратно и предстать перед украинским судом. Политик уверен, что "человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны", иначе как же он сможет приходить на судебные заседания.

"Заберите меня обратно на Украину! Я хочу, чтобы меня судили на Украине", — заявил Саакашвили.

Также он обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко и потребовал допустить его к следственным действиям. Он назвал ложью слова о том, что он не является на суд.

"Один раз, когда я узнал, что меня на допросе попытаются захватить, я не пошел туда, а пошел к врачу. У меня есть справка", — заверяет Саакашвили.

Как сообщает РИА Новости, также на пресс-конференции Саакашвили пригрозил украинским властям за нарушение его прав и пообещал "дойти до Европарламента".

"Я буду работать с Европарламентом. Мы будем делать свой "список Магницкого". Мы сделаем их нерукопожатными", — заявил Саакашвили.

"Почему я тут? Почему меня не судят?" – спрашивал экс-губернатор Одесской области. Он уверен, что власти боятся того, что он может вернуться. "А я вернусь!", — пообещал он.

Осенью 2017 года Саакашвили незаконно попал на украинскую территорию из Польши, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Было возбуждено дело по пяти статьям. Потом его снимали с крыши, чтобы доставить к следователю, а Саакашвили прятался в палаточном лагере. Приказ о депортации экс-президента Грузии отдал лично Петр Порошенко.