МАК: к крушению Ан-148 могли привести обледеневшие датчики

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку параметрического бортового самописца рухнувшего в Подмосковье Ан-148. По их данным, особая ситуация на борту возникла примерно через 2,5 минуты после взлета на высоте 1300 метров и приборной скорости 465-470 километров в час. Именно в это время самописец самолета зафиксировал расхождения между показаниями датчиков скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАК.

"Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением", — сообщили в ведомстве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. Крушение произошло через несколько минут в Раменском районе Московской области. На борту лайнера находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.