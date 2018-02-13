Александр Серов прятался под одеялом от дочери, которая била посуду после телеэфира

После того, как некогда секс-символ российской эстрады Александр Серов стал антигероем нескольких ток-шоу на телеканале "Россия 1", будучи обвинен бывшей женой в избиениях и изменах, а внебрачная дочь сама отреклась от него, певец решил рассказать свою версию событий.

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Серов признался, что Мишель – их дочь с Еленой, с которой он прожил почти 20 лет, после телеоткровений (как ее матери, так и самого артиста), устроила ему скандал с битьем посуды. Так что певцу, по его словам, даже пришлось прятаться от ее истерики под одеялом.

При этом, говорит Серовц, он Мишель содержит как королеву, ни в чем ей не отказывает и очень любит. Понять же ее можно – все-таки Елена – ее мать.

Однако она, говорит певец, не такой ангел, как могло бы показаться. Он женился на Елене, когда уже был состоявшимся артистом и состоятельным человеком. Она его "пробила", как чистое дитя, а оказалась, как и вся ее семья, недалекой и истеричной женщиной, которая не понимала его как творческого человека. Более того: и Елену, и ее сестру Ольгу он называет "неуравновешенными психопатками".

Серов рассказывает, что первый ребенок в их семье родился с дефектами и вскоре умер, а потом он узнал, что это был ребенок от другого мужчины, которого Елена якобы пыталась "вытравить".

Кроме того, певец пожаловался на сестру и мать бывшей жены. Теща начала спиваться, а сестра Елены ходила по квартире топлесс, соблазняя Серова, но он все равно ни разу не дотронулся до нее.

Что же касается измен, то они действительно были, признается артист, но по-настоящему всегда он любил только жену.

"Я же артист! Меня окружали на все готовые поклонницы. Каждый мужик хочет хоть раз побыть холостым. (…). Просто приходит такой драйв, что, извините, хочется кого-то отодрать", — признается Серов, добавляя, что если кто-то у него и мелькал, "то чисто символично, на автопилоте".

Что же касается обвинений Елены в том, что он ее бил, Серов считает: дать женщине пощечину – это в порядке вещей.

Эти и другие откровения артиста о семейной драме, а также рассказ о том, как его отец долгие годы скрывался, чтобы не платить алименты, и чем он ему ответил, когда с ним встретился, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".