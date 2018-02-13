Женщины-саночницы определили призеров Олимпиады

На Олимпийских играх в корейском Пхенчхане разыграны медали в санном спорте у женщин. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, всего в четверке лучших три представительницы немецкой школы санного спорта. Россиянка Екатерина Батурина на 15-м месте.

В отсутствие чемпионки Европы россиянки Татьяны Ивановой, которую МОК не допустил к олимпийским стартам, немецкие саночницы доминировали в Южной Корее. Гайзенбергер первая со временем 3 мин. 5,232 сек. Даяна Айтбергер – вторая, Татьяна Хюфнер – четвертая. Бронзу выиграла Алекс Гоф (Канада).