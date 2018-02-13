Молодая мама погибла под колесами маршрутки в Бишкеке

Молодая мама погибла под колесами маршрутки в БишкекеЧитайте нас в Telegram
Молодая жительница Бишкека погибла, а ее двухлетней дочери ампутировали ногу после наезда маршрутки, водитель которой пытался уйти от столкновения с попутной машиной. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.
Трагический случай произошел около полудня в минувшую пятницу, 9 февраля, на углу улиц Элебесова и Витебской. На кадрах видно, что молодая мама с ребенком на руках остановилась перед переходом, дожидаясь, когда водители притормозят и уступят ей дорогу. Владелец Toyota Funcargo резко сбросил скорость перед "зеброй", а вот следовавший за ним водитель Mercedes-Benz сделать этого не успел. Уходя от столкновения, он выкрутил руль вправо, но микроавтобус все равно задел легковушку, а затем вылетел на обочину и припечатал маму с дочкой в дерево.
Женщина скончалась, так и не придя в сознание, ее ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, на следующий день ему ампутировали ногу — в противном случае жизнь малышки находилась под угрозой.
Экспертиза показала, что виновник смертельной аварии — 33-летний местный житель — находился за рулем в трезвом виде.
-
Лыжник Александр Большунов в тройке лучших спринтеров
- Юлия Белорукова принесла России первую медаль в лыжах
- Российские фигуристы выиграли командное серебро
- Участников соревнований преследует неизвестный вирус
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class
- Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
-
Крушение Ан-148: датчики ввели в заблуждение
- Он угрожает вернуться: Саакашвили рвется на Украину
- ПАСЕ не дождётся российских денег
- Дело DJ Smash расследует полиция
- Человечеству угрожает глобальная катастрофа
- Установлено, что погубило актера Дмитрия Марьянова
-
Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Впервые в истории: россияне показали невероятный результат на Олимпиаде
- Невеста российского спорстмена погибла при крушении Ан-148
- Второй день рождения: один из пассажиров спасся, сдав билет
- В американской тюрьме россиянку до слепоты избили на глазах у офицера
-
МЭА: США готовятся стать лидером по добыче нефти
- 11 городов с возможным дефицитом питьевой воды
- Что стоит за волатильностью: антирекорды Китая
- Компании лишатся налоговых льгот за "серую" зарплату
- JPMorgan: биткоин может упасть ещё на 50%
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Все версии крушения Ан-148
- Олимпийский норовирус: заболевших уже более 200
- Бесовщина в доме Булгакова
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Очередной автосалон попался на мошенничестве
- Десятилетний юбилей отмечает журнал "Русский пионер"
- Жители 1-й Миусской улицы пытаются отстоять придомовую территорию
- В Балашихе автомост стал единственной дорогой для пешеходов
- Соревнования помогут школьникам с выбором профессии
- В столичных библиотеках стартуют встречи с писателями
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Авто.Вести.Ru
Картина дня
Самое читаемое
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
ПАСЕ не дождётся российских денег
Дело DJ Smash расследует полиция
Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита
Миллионы Android-смартфонов майнят криптовалюту для мошенников
Корейцам запретили есть собак на время Олимпиады
Роботы Boston Dynamics научились помогать друг другу
Сайт "Тухлые помидоры" вычислил худшие сериалы
Roshen проиграл России битву за "Раковую шейку"
Комитет по обороне нашел замену Клинцевичу
Шизофрению будут лечить играми
Ушел из жизни американский певец Вик Дамоне
Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице
5 олимпийцев, победивших рак
Лекарства в России не дорожали в 2017 году
Сотрудники Facebook подозревают компанию в слежке
Игроки в американский футбол снялись в откровенной фотосессии
Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере