Молодая мама погибла под колесами маршрутки в Бишкеке

Молодая жительница Бишкека погибла, а ее двухлетней дочери ампутировали ногу после наезда маршрутки, водитель которой пытался уйти от столкновения с попутной машиной. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.

Трагический случай произошел около полудня в минувшую пятницу, 9 февраля, на углу улиц Элебесова и Витебской. На кадрах видно, что молодая мама с ребенком на руках остановилась перед переходом, дожидаясь, когда водители притормозят и уступят ей дорогу. Владелец Toyota Funcargo резко сбросил скорость перед "зеброй", а вот следовавший за ним водитель Mercedes-Benz сделать этого не успел. Уходя от столкновения, он выкрутил руль вправо, но микроавтобус все равно задел легковушку, а затем вылетел на обочину и припечатал маму с дочкой в дерево.

Женщина скончалась, так и не придя в сознание, ее ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, на следующий день ему ампутировали ногу — в противном случае жизнь малышки находилась под угрозой.

Экспертиза показала, что виновник смертельной аварии — 33-летний местный житель — находился за рулем в трезвом виде.