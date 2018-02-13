Нейросеть научилась определять пол человека по тому, как он печатает

Программисты из греческого Университета Демокрита разработали нейросеть, которая может определять пол человека в зависимости от того, как он печатает на клавиатуре. Новая технология может стать ощутимым подспорьем в расследовании преступлений, а также в рекламе, сообщает IFL Science.

В разработке уникальной нейросети участвовали 36 мужчин и 39 женщин. На их компьютеры устновили специальные программы, которые в течение 10 месяцев фиксировали каждое нажатие греков на клавиши.

После этого программа ISqueezeU обработала все полученные данные и загрузила их в нейросеть. Алгоритм учитывал, среди прочего, время, потраченное мужчинами и женщинами на нажатие различных клавиш, а также паузы между ними.

Выяснилось, в частности, что мужчины и женщины с разной скоростью чередуют буквы N и O, а также M и O. Программисты подчеркивали, что причины таких различий их не волновали.

В итоге нейросеть научилась определять пол пользователя компьютера с точностью 78-95 процентов.

Ранее сообщалось, что нейросеть научили вставлять лицо Николаса Кейджа в видеофрагменты популярных фильмов.