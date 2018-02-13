Кандидаты в президенты РФ начнут дебатировать с 26 февраля

Дебаты в телерадиоэфире между кандидатами в президенты России начнутся с 26 февраля.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, выступая перед началом жеребьевки по распределению эфирного времени в государственных СМИ между соискателями высшего поста в государстве.

Агитационный период начнется с 17 февраля и завершится в ночь на 17 марта. Кандидаты получат доступ к бесплатному эфирному времени с 19 февраля, но в период с 19 по 25 февраля смог размещать только свои агитационные ролики.

Памфилова рассказала, что пик дебатов придется на последнюю неделю перед выборами. При этом она подчеркнула, что последний день дебатов на телевидении будет 15 марта.

"Что оправдано тем, что на востоке страны день тишины начнется на 9 часов раньше, чем в Москве", — пояснила руководитель ЦИКа.

Она напомнила, что кандидат может прислать на дебаты вместо себя доверенное лицо, только если он плохо себя чувствует или занят неотложными государственными делами.

Бесплатный эфир для агитации кандидатов предоставят пять федеральных госканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ

Центр", Общественное телевидение России и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.